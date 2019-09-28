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Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Bülent Şevik: 10 numara bir insana benzemişim

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken ve çevre illerde sahne alan Bülent Şevik" Karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun" dedi.

28.09.2019 13:26

Adana'da 2 çocuk babası Bülent Şevik, sesi ve görüntüsüyle Müslüm Gürses'e benzetiliyor ve çevredekiler tarafından Müslüm baba olarak çağrılıyor. Müslüm Gürses'in ölümsüz şarkılarını seslendiren Şevik, "Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun" dedi.

Şanlıurfa'da doğan ve Adana'da büyüyen arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Bülent Şevik, TIR şoförlüğü yaparken arkadaşları tarafından keşfedildi. Bülent Şevik, ayrıca kentte çekilecek filmlerden teklifler alan kendisinin de sıkı bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu anlattı.

'TIR SÜRÜCÜSÜ, BANA BAKACAĞIM DİYE KAZA YAPTI'

Başından geçen ilginç olaylardan bahseden Şevik, "Rastladığım birçok ilginç olay var. Bu benzerliğin bana çok konuda faydası oldu. TIR sürerken trafik polislerimizden, yükleme yaptığım fabrikalardan çok tolerans tanıyanlar oldu. Aksaray'dan Adana'ya gelirken ışıklarda durdum, karşımdan gelen TIR sürücüsü bana bakarken önündeki başka bir TIR'a çarptı. Buna benzer birçok olay yaşadım. Restoranda kadın elinde çay bardağıyla çıkarken beni görünce çayı elinden fırlattı. Duygulananlar, gözleri dolanlar var. Bazı insanlar da bakıp gülüyor, onlara 'ben bir komedi insanına değil, ağır bir insana, bir babaya benziyorum' diyorum. Buna gülmenin anlamı yok. Müslüm Baba'nın eserlerinin tamamını severim" diye konuştu.

BENZERLİKLE GURUR DUYUYOR

Müslüm Gürses'e benzerliğinden gurur duyduğunu anlatan Şevik, "Müslüm Gürses'e müthiş bir benzerliğim var. Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. 10 kişiden 9'u mutlaka benimle fotoğraf çektiriyor. Kıramadığım insanlar oluyor, şarkılarını okuyorum" dedi.

Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Bülent Şevik: 10 numara bir insana benzemişim

Müslüm Gürses, Müslüm Baba, Adana, Magazin, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(2)
YAHYA:MÜSLÜM FİLMİNDE NİYE OYNATMADILAR BUNU ADAM BENZERLİKTE 10 NUMARA HAKEDİYORDU GİTTİLER ALKADAR OLMAYAN OYUNCU KOYDULAR
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CONİ:bu SUSLUM olmus !
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