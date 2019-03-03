Müslüm Baba'yı Ölüm Yıl Dönümünde Ustası Anlattı

Kaynak: DHA

ARABESK müziğin unutulmaz ismi 'Müslüm Baba' olarak anılan Müslüm Gürses'i, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, ustası olan İstanbul Radyosu sanatçılarından bestekar Mustafa Canan anlattı. Canan, plak şirketlerinin Müslüm Gürses'in sesini önce beğenmediğini, çıkan ilk plaktan sonra ise peşine düştüktüklerini dile getirdi.Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan TRT İstanbul Radyosu eski sanatçılarından bestekar Mustafa Canan (79), Müslüm Gürses'i Adana'da, ölüm yıl dönümünde anlattı. Bir dönem Türk Halk Müziği alanında adından sıkça söz edilen, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) kayıtlı 100'ün üzerinde eserinin bir bölümü bazı ünlü ses sanatçıları tarafından da seslendirilen Canan, "Müslüm'ün gerçekten kadife, yumuşak bir sesi vardı. Tatmin edici para vermemişlerdi o yıllarda Müslüm'e. Tanınınca, parlayınca, organizatörler peşine düştü" dedi.Aslen Diyarbakır doğumlu olduğunu, 1953 yılında Adana'ya taşındığını söyleyen Mustafa Canan, "1962'nin sonunda Adana'da Halk Ozanları Cemiyeti'ni açtım. Orada 50'ye yakın öğrenci yetiştirdim. Müteahhit bir arkadaşım vardı Mennan Nair adında. O bir gün geldi ve bana 'Ben hafriyat işi yaparken bir berberde tıraş oldum, orada bir çocuk tanıdım. Berberin oğluymuş, kendisini dinledim, sesi de güzel' dedi. Getir bir dinleyelim dedim. Aldı, getirdi bana. Ben dinledim, gerçekten sesi güzel. Koroya aldım. Nota dersleri, usul üslup, şan dersleri verdik. Onun adı Müslüm Akbaş'mış. Babası berbermiş. Babasının yanında çıraklık yapıyormuş" diye konuştu.BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRMESİ HADİSESİMüslüm Gürses'in babasının annesini öldürmesi hadisesini de anlatan Canan, "Arkadaşım bana Müslüm'ün annesi ölmüş demişti. Ben, kendisinden öğrendiğime göre Müslüm'ün anne ve babası şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıymış. Müslüm'ün bir erkek, bir de kız kardeşi var. Ahmet ismindeki erkek kardeşiyle, kızı annesi almış. Müslüm, babasının yanında kalıp çıraklık yapıyor. Babası devamlı alkol alıyormuş. Eski eşine 'Ahmet'i gönder, Ahmet'i ver, ona ben bakacağım' diyormuş. Bir gün alkolün etkisiyle gitmiş kadının kapısına. Verirsin vermezsin derken, alkolün tesiriyle bıçağı çekiyor, kadını öldürüyor. Ahmet ise yaralanmış araya girince. Müslüm'ün anlattığına göre olay böyle olmuş" şeklinde konuştu.'ÖNCE BEĞENMEDİLER, PLAK ÇIKINCA PEŞİNE DÜŞTÜLER'1966'da İstanbul'a taşındığını söyleyen Canan, plak çıkartmak için kente gelen Gürses ve arkadaşını evinde ağırladığını belirterek, şöyle konuştu:"Bir gün bir baktım, benim evin kapısını çaldılar. Bebili Mehmet diye bağlama yapıp çalan kişiyle Müslüm gelmişler. Plak yapmak istediklerini söylediler. Ben de o dönemler müzik direktörlüğü yapıyordum. Zaten Müslüm'ün sesini biliyorum. Ben de olur dedim. İki gün bende misafir kaldılar. Sonra 'Mehmet, ben sizi TRT'de bir ağabeyimiz var, onun plak şirketi var, oraya göndereyim' dedim. Ben bir de not bıraktım. Meğer oraya gitmemişler. Tesadüfen başka bir yere girmişler. Durumu anlatmışlar. Dinlemişler, plak bantları yapmışlar. Sonra bunlar başka şirketlere de gidince Müslüm'ün sesini beğenmemişler. Benden önce de gitmişler. Hiçbir firma beğenmemiş. Durum böyle olunca plak yapmışlar ama bantları duruyor tabii. Gittikleri adam da başka bir firmaya bantları satmış. Orası da plakları çıkarınca, plak sattı. Bayağı tuttu. Tutunca bu defa diğer plakçılar 'Aman gel bize de oku' dediler. Bu defa tersi oldu, peşine düştüler"'KADİFE, YUMUŞAK BİR SESİ VARDI'Müslüm Gürses'in ilk dönemlerde pek para kazanamadığını belirten Canan, "Müslüm'ün gerçekten çok, hele hele bana geldiği yıllarda kadife, yumuşak bir sesi vardı. Hatta ilk konseri belediye şehir tiyatrosunda verdik. Müslüm o dönem çok alkışlandı. Gerek çocuk yaşta olduğu için, gerekse sesinden dolayı çok alkışlandı. Sonra baktık uzun hava, türkü falan güzel okuyor. İki sene kadar çalıştık. Sonra cemiyeti kapattık" dedi.Televizyonlarda izlerken kendisiyle gurur duyduğunu da söyleyen Canan, "Birçok öğrencim var. Onları görünce gurur duyuyorum ve seviniyorum. Müslüm'ün sesi gerçekten dokunaklı, dolgun ve sağlam bir ses. Kulak sağlam. Verdiğimiz türküleri birçok arkadaş zor öğrenirken o hemen kapıyordu" şeklinde konuştu.Mustafa Canan, Müslüm Gürses'in şarkılarının yeni sanatçılar tarafından yorumlanmasını doğru bulmadığını söyledi.MÜSLÜM FİLMİNE ELEŞTİRİMüslüm filmini de değerlendiren Mustafa Canan, "Filmin rekor kırması Müslüm'ün ismindendir. Yoksa filmin hikayesi, senaryosu değil. Çünkü hep yapmacık, ilgisi olmayan insanlar var. Ben bir yerde okudum. Efendim Müslüm'ü ben yetiştirdim de buraya gitti de şuraya gitti diyorlar. Uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar bunlar" dedi.Mustafa Canan, bir kitap kaleme aldığını bu kitapta Müslüm Gürses ile anılarına da yer vereceğini ifade etti.- Yalova