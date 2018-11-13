13 Kasım 2018, 08:14
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Müslüm Filmi, 17 Günde Rekor İzlenme ve Hasılata Ulaştı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı 'Müslüm' filmi, 17 günde yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından izlenerek 46 milyon TL hasılat yaptı.

Arabesk müziğin 2013 yılında vefat eden efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim'de seyircisiyle buluştu. Ketche ile Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu sezonun iddialı yapımı, 954 salonda gösteriliyor. Vizyona girmeden büyük yankı uyandıran film, izlenme rekoru kırmaya hazırlanıyor.

17 GÜNDE 3,5 MİLYON İZLENME

Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı film, 17 günde 3 milyon 423 bin 161 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.

46 MİLYON HASILAT ELDE EDİLDİ

Hafta sonu 644 bin 720 kişi tarafından izlenen 18 milyon bütçeli yapım, 17 günlük sürede 46 milyon 150 bin 473 TL hasılat elde etti.

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Müslüm Gürses,Müslüm filmi
13 Kasım 2018 Salı 08:14



YORUMLAR (39)
ADINIZI YAZIN: Filme bayıldım Timuçin esen muhteşemmmmmmmmmmmm
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KSK Lİ MESUT: Filmi izlerken farkında olmadan sigara yakmışım. Salondan çıkardılar. Şimdi işin yoksa bir daha bilet parası...
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TEKSAS: Güzel filimdi tavsiye edilir.
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HERCAİ0133: 2006 da askerdim sözlediğim insan yüzüğü attı zaten kendimi bildim bileli babayı dinleriz ailece demem oki 3 gün sigara kahve çay ( Dinleyin Dağlar) dinleyerek verem Oldum Daha ne diyimki
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OFLU: Müslum gürsesi ıstnbulda resadufen gordum.kisa bir sure icindede vefat etti.allah rahmet eylesin zor hayatlar
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