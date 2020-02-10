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Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müslüm filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Müslüm filmi hakkında Müslüm konusu, Müslüm özeti ve Müslüm oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Müslüm filminin detayları…

10.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:13

Müslüm filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Müslüm filmini izleyecek olanların merak ettiği Müslüm konusu nedir, Müslüm oyuncuları kimler ve Müslüm özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜSLÜM FİLMİNİN ÖZETİ

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyazperdeye taşıyan 'Müslüm' filminin yönetmenliğini Ketche üstleniyor. Senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

MÜSLÜM OYUNCULARI VE KADROSU

Müslüm Filmi Yönetmeni: Ketche, Can Ulkay

Müslüm Filmi Oyuncuları: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp

Müslüm Filmi Türü: Biyografi

Müslüm Filmi Yapım Yılı: 2018 (132 dk)

Müslüm Filmi Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma

Müslüm Filmi Senaryosu: Hakan Günday, Gürhan Özçiftçi

Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!

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