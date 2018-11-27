27 Kasım 2018, 12:30
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Müslüm Filmi Rekorlara Doymuyor! 2018'in En Çok İzlenen Filmi Oldu

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini beyazperdeye taşıyan Müslüm filmi, Arif v 216'yı da geride bırakarak 2018'in en çok izlenen filmi oldu.

Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmi, 5 milyon 56 bin ziyaretçiyle Arif v 216 filmini de geçerek 2018 yılının en çok izlenen filmlerinde zirveye oturdu.

2018 YILININ EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU

"Müslüm" filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaşarak 2018 yılının rekorunu kırdı. Box Office Türkiye'de yer alan bilgiye göre, yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle bilinen Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Müslüm filminden elde edilen hasılat 67 milyon liraya değerinde. Beklentinin çok üzerinde ilgiyle karşılaşan film, 2018'in en çok izlenen çalışması ve 1989'dan bugüne en çok izlenen filmler arasında ise 8. sırada yer aldı.

FİLM 26 EKİM'DE VİZYONA GİRMİŞTİ

Müslüm filminin senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu da Mustafa Presheva yaptı. Usta sanatçının çocukluk dönemini Şahin Kendirci'nin canlandırdığı ve 26 Ekim'de vizyona giren projede, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran yer aldı.

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27 Kasım 2018 Salı 12:30



YORUMLAR (10)
ÖĞRETMEN TEYZE: müslüm babanızın kabirdeki durumunu hiç merak etmiyormusunuz..ömrünü şarkı türkü ve eglenceyle geçirmiş bir kişinin ahirette huzurlu ve mutlu olması mümkün değildir.
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  • MÜFFETTİŞ DAYI : BİR KULUN HESABINI YALNIZCA ALLAH BİLİR KİMİN CENNETTE KİMİN CEHENNEME GİDECEĞİNİ SADECE RABBİM BİLİR . BÖYLE KONUŞARAK KUL HAKKINA VE GIYBETE GİRİYORSUNUZ. KONUMUM MÜFETTİŞ GELİYORUM ETMEYE TEFTİŞ. . .
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  • MISTIK : Aynen.
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  • ÖĞRENCİ : Aynen örtmenim.
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  • ADANALI : ögretmenlere buyuk saygım var. oyuzden birşey söylemek istemıyorum. ama ahıretın ınsanlıkla durustlukle kımsenın ekmeğıne namussuna göz koymamakla oldugunu sanıyorum. ve bu allahla kul arasında kimin cennnette kımın ceheneme gidecegını kullar degıl allah bılır. bir egıtımcı olarak kendinizi sorgulayanın yerıne koymanız ilginç
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