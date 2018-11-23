Müslüm Filminden Yeni Klip Yayınlandı

Müziğiyle milyonların sevgisini, örnek kişiliğiyle de saygısını kazanan Müslüm Gürses, hayatını anlatan MÜSLÜM filmiyle de milyonlarca kişiyi sinema salonlarında bir araya getirdi.

Sinema tarihinde pek çok rekoru kıran ve 4 haftada yaklaşık 4,5 milyon kişi tarafından izlenen film, her hafta sonu Türkiye'nin doğusundan batısına yarım milyondan fazla insanı sinemanın büyüsüyle buluşturmayı başararak bunu gerçekleştiren İLK ve TEK film olarak da tarihe geçti.

Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in sesiyle, bu kez Sevda Yüklü Kervanlar şarkısı, filmden görüntülerle dinleyenlerin beğenisine sunuldu. Filmin müzikleri arasında öne çıkan yapıtın söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait.

İtirazım Var ve Damarımda Kanımsın şarkıları ile dillerden dile dolaşan film müzikleri halkasına bu kliple birlikte yeni bir şarkı da eklenirken, klip Yunus Emre'den; Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için/ Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" dizeleriyle başlıyor. Sanatçının film boyunca elinden bırakmadığı Yunus Emre kitabında yer alan dizeler, Gürses'in çok özel kişiliğini gözler önüne seriyor.

Can Ulkay ve Ketche'nin yönettiği, Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un başrolleri üstlendiği, Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Güven Kıraç, Goncagül Sunar, Caner Kurtaran, Erkan Kolçak Köstendil, Altan Erkekli, Aleyna Özgeçen, Şahin Kendirci gibi yıldız oyuncuları bir araya getiren MÜSLÜM filmi, vizyon yolculuğunu ülkemizde ve Avrupa'da da sürüyor.