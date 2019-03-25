Müslüm Filminin Yapımcısı Mustafa Uslu: Montajını Yemek Masamda Yaptım

7 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran Müslüm filmi 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde yılın filmi seçildi.

"ANNE KARNINDAYKEN MÜSLÜM DİNLEDİLER"

Beyaz perde de rekor üzerine rekor kıran Müslüm filmi yılın filmi kategorisinde Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu, "Geçen sene bu odülü Ayla filmi ile almıştık. Şimdi ise Müslüm ile almayı Allah nasip etti. Bu ödülü her sabah uyandığımd tekrar aşık olduğum ve benim karşıma çıkardığı için Allah'a şükrettiğim eşim ve çocuklarım için alıyorum bu ödülü. Çünkü onlar benim çok kahrımı çekti. Özellikle Müslüm filminin montajını ben evimde yaptım yemek masamda. Bebeklerim anne karnındayken Müslüm dinlediler." ifadelerini kullandı.