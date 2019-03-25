25 Mart 2019, 22:40
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Müslüm Filminin Yapımcısı Mustafa Uslu: Montajını Yemek Masamda Yaptım

Rekor üzerine rekor kıran Müslüm filmi, 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde yılın filmi seçildi. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "7 milyon kişinin kalbine dokunan Müslüm filminin montajını ben evimde yaptım yemek masamda." ifadelerini kullandı.

7 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran Müslüm filmi 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde yılın filmi seçildi.

"ANNE KARNINDAYKEN MÜSLÜM DİNLEDİLER"

Beyaz perde de rekor üzerine rekor kıran Müslüm filmi yılın filmi kategorisinde Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu, "Geçen sene bu odülü Ayla filmi ile almıştık. Şimdi ise Müslüm ile almayı Allah nasip etti. Bu ödülü her sabah uyandığımd tekrar aşık olduğum ve benim karşıma çıkardığı için Allah'a şükrettiğim eşim ve çocuklarım için alıyorum bu ödülü. Çünkü onlar benim çok kahrımı çekti. Özellikle Müslüm filminin montajını ben evimde yaptım yemek masamda. Bebeklerim anne karnındayken Müslüm dinlediler." ifadelerini kullandı.

Magazin



YORUMLAR (2)
YÜRÜ LA: Müslüm baba hayranıyım filme ilk gidenlerdenim sonradan duydum ki bu adam kimseye doğru düzgün para vermemiş hanımına bile vermemiş r üzüldüm bir üzüldüm gittiğime anlatamam adamı zengin ettik Şahin’e 30 bin tl vermiş 30 bin nedir ya inşlh sende o paraları yiyemeyeceksin
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TEKNOLOJİ GELİŞTİ: Olay zaten filmi çekmek. Çekecek oyuncuların kalitesi. Filmde montaj aşamasında çok bir detay yoktu ki. Ayrıca Aylayı da mı yemek masasında yapmış patlamalar yeni mezuna yaptırılmış gibiydi
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