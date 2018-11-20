Müslüm Gürses'in Eşi Muhterem Nur: Filmden Bir Kuruş Para Almadım

Bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' magazin programına konuşan Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı ve vizyona girdiği günden bu güne 4,5 milyon kişi tarafından izlenen 'Müslüm' filminden para almadığını söyledi.

"MÜSLÜM FİLMİNDEN BİR KURUŞ ALMADIM"

4.5 milyon kişi tarafından izlenen 'Müslüm' filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur, "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.

"MAAŞIMDAN 2 BİN TL KALIYOR"

Emeklilik maaşlarıyla geçindiğini söyleyen Muhterem Nur, "Yurt dışından ve Türkiye'den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor, evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum" dedi.

FİLMİN YAPIMCISI: BENDEN PARA TALEBİ OLMADI, FİLMİN SAHİBİDİR

Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu " Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur.." dedi.

58 MİLYON HASILAT YAPILDI

Müslüm filmin yayına girdiğinden bu yana olan hasılatının 58 milyon 462 bin 172,61 lira olduğu ortaya çıktı.