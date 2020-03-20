Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti - Haberler

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

20.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:25
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti
İSTANBUL - Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi. Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur'un bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiği öğrenildi. 87 yaşında olan Muhterem Nur bir süredir tedavi altında bulunuyordu. Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hayatını kaybetti
Etiketler : Devlet Hastanesi, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Sabah, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Haberler
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haberler
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Haberler
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading