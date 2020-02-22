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Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı, sinemanın eski yıldızlarından Muhterem Nur, Beylikdüzü'nde hastaneye kaldırdı.

22.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:06Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Müslüm Gürses gibi sanatçı olan Muhterem Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

31 Aralık 1932 Manastır doğumlu ünlü oyuncu fabrika işçiliği yaparken 1951'de Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına başladı. İkinci filmi ise 1952'de Osman Seden'in yönettiği Kanun Namına'ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise 1958'de Memduh Ün'ün çektiği Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

1960'larda pek çok maddi sorun yaşamaya başlayan sanatçı, Müslüm Gürses ile 1982'de Malatya turnesinde tanıştı,1986'da nikah masasına oturdu.


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