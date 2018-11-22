22 Kasım 2018, 14:35
»»

Müslüm Gürses'in Gençliğini Canlandıran Şahin Kendirci, Filmden 30 Bin TL Kazandığını Açıkladı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminde, ustanın gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden 30 bin TL kazandığını açıkladı.

2. Sayfa programına katılan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ve Şahin Kendirci, gişede rekora koşan Müslüm filminin hasılatıyla alakalı son günlerde çıkan tartışmayla alakalı açıklamalarda bulundu.

"BU KONU NEDEN BU KADAR UZADI ANLAMADIM"

Muhterem Nur şunları söyledi; Ben bu hikâyeyi başka bir yapımcıya devrettim. Başka biri ile anlaşma yaptım, 300 bin lira karşılığında hakları devrettim. Bu konu o kadar uzun bir konu oldu ki anlatamam. Benim bu filmden hak talep etmem doğru değil.

FİLMDEN NE KADAR KAZANDIĞINI AÇIKLADI

Filmde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci, filmden ne kadar kazandığını açıkladı. Kendirci, 30 bin TL kazandığını açıkladı.

"HERKES BU FİLMDE HAKKINI ALDI"

Filmin yapımcısı Mustafa programa telefonla bağlanarak, "Herkes bu filmden hakkını aldı. Bu yüzden çok adaletli anlaşmalar yapıldığını düşünüyorum. Emeğe saygılı biri olarak yetiştirildim. Bunlar benim çok zoruma gidiyor. Müslüm Gürses'i tüm Türkiye gördü, tüm Türkiye özür diledi. Teşekkür ederim herkese" şeklinde konuştu.

Şahin Kendirci,Müslüm Gürses
22 Kasım 2018 Perşembe 14:35



YORUMLAR (48)
ANTİKA: YAW ARKADAŞLAR BAŞARILI OLMUS DOKUNUN PARAYA İLK İŞİ BUNU SİZ BELİRLEDİNİZLAKİN İLERİDE PARAYI KENDİ BELİRLER OLSUN GÜZEL
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ANTİKA: unlu olsa 500.000 alır açım diye dolanırdı. az almış. yapımcı yemiş resmen çocuğu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SİNAN ÖZCAN: başlangıç icin iyi bir rakam şarkı söylemenin yanısıra oyunculuğu da parladı .Hayırlısı olsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEMO: Eyt askeri ücretli almıyorda millet açlık sinirinde 1800 askeri ücret 1000 kire 400 doğalgaz elektirik şu telefon ayakkabı yol parası hastane misafir giyim ve 4 çocuğu olan vay haline
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
AH VAH: bi devlet memuru 30 bin tl için kaç ay çalışıyor, asgari ücretli kaç ay çalışıyor. 30 bin çok bile .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın