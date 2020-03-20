Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:45
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 'koronavirüs' salgını nedeniyle cenaze namazına katılımın az olduğu görüldü.
Uzun süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören 93 yaşındaki Muhterem Nur, bu sabah saat 06.30 sıralarında İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Muhterem Nur için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına dünyayı etkisi altına alan 'koranavirüs' salgını nedeniyle katılım az oldu. Kültür ve sanat camiasından de katılım olmazken, Muhterem Nur'u Müslüm Gürses hayranları ve aile yakınları son yolculuğuna uğurladı. Namaza katılanların 'koranavirüs' salgınından korunmak amacıyla belli aralıklarla saf tutuğu görüldü.
MUHTEREM HANIM, ÖLÜMÜ SON OLARAK DEĞİL DE MÜSLÜM'E KAVUŞMAK OLARAK GÖRÜRDÜ
Müzik yapımcısı ve Muhterem Nur'un aile dostu olan Muhteşem Candan, Türkiye'nin başı sağ olsun. Muhterem Hanımı çoklu organ yetmezliğinden 06.30 sıralarında kaybettik. Muhterem Hanım, Müslüm Gürses gibi çok değerli eser bıraktık ardından. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı virüs nedeniyle böyle bir tören yapmak zorunda kaldık. Tedavi sırasında üç hastane değiştirdik ancak herkes elinden geleni yaptı. Ne yazık ki takdir ilahi. Dün uyandı ve eve gitmek istediğini söylemişti. Planlara göre bugün ayrı odaya çıkacaktı ama ne yazık ki sabah saatlerinde kaybediyoruz. Kendisi Müslüm Gürses'in mezarına defnedeceğiz. Mezar planlı ve özel yapılmıştır ve iki katlıdır. Muhterem Hanım içinde yer mevcuttur. Hep Müslüm'e kavuşmak istiyordu, ben Müslüm'e kavuşacağım derdi. Ölümü son olarak değil de Müslüm'e kavuşmak olarak görüyordu ifadelerini kullandı.
Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Muhterem Nur, 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in de mezarının da bulunduğu katlı mezara defnedildi. MÜSLÜM GÜRSES’İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYAT ARKADAŞI MUHTEREM NUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Etiketler : Müslüm Gürses, Zincirlikuyu, Muhterem Nur, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Alanya'daki kazada zabıta memuru yaralandı - Haber Belçika'da koronavirüs tedbirleri - Haber Batı Şeria'da koronavirüse yakalanan 17 Filistinli iyileşti - Haber KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ YAVUZ: TESTİN 'YALANCI NEGATİF' ÇIKMA ORANI ÇOK DÜŞÜK - Haber Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading