11 Kasım 2018 Pazar 17:06



11 Kasım 2018 Pazar 17:06

Arabesk müziğin ' Müslüm Baba 'sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses , mezarı başında dualarla anıldı.Arabesk müziğin 'Müslüm Baba'sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar ile anıldı. Merhum Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur tarafından neredeyse her hafta sonu yapılan dualara ünlü sanatçının birçok seveni katıldı. Dua boyunca Muhterem Nur'un güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Muhterem Nur, son dönemde oldukça beğeni toplayan ve Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm' filmiyle ilgili sevenlerinin onu hiç yalnız bırakmadığını, filmin de bu yüzden çok tutulduğunu söyledi."HER ZAMAN BÖYLE DUALAR OKUNUYOR"Müslüm Gürses'in ebediyen yaşamasını istediğini dile getiren Muhterem Nur, "Her zaman böyle dualar okunuyor. Eksik olmasın her pazar etrafımızdakiler toplanıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine çok teşekkür ederim. Onların sevgilerine bir cevap bulamıyorum. Allah hepsine sağlık versin. Sevenlerine çok şey söylemek isterim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bir de filmi çıktı üstelik. Çok da ilgi gösteriyorlar. İyi bir şeyler yapmaya çalıştılar ve çok güzel oldu. Ben severek onun hayatını onayladım. Ömür boyu yaşamasını istedim. Film benim değil tabii. Yapımcısı Mustafa Uslu 'ya ait. Ben sadece kocam için eseri verdim. Eşimin ebedi dünyada yaşamasını istedim ve bunu sağladım. Sevenlerinin sevgilerinden dolayı bu film bu kadar çok tutuldu. Bu aydan sonra veya bu ayın ortalarında yurt dışında gösterilecekmiş. İnşallah onlar da beğenirler. Ben onunla beraber yaşıyorum. O hiçbir zaman uzaklarda değil. Yanımdaymış gibi hissediyorum ama çok özlüyorum. Görmek istiyorum, göremiyorum " dedi.(İHA)