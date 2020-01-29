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Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (1)

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Libya Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.

29.01.2020 23:49 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:53
Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Birliği ve Fetva Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi.
Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, İstanbul'daki basın toplantısında, "Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gücü olabilir. Ancak Filistin halkı, insanlığı harekete geçirecek hak, iman ve adalete sahiptir." dedi.
Tekruri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve bu plana karşı birlikte hareket etme çağrısından övgüyle söz etti.
Müslüman alimlerden ABD'nin sözde barış planına tepki (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Libya, Güncel

Kaynak: AA


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