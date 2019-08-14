"Müslüman bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi Beşiktaş için Sevilla'yı reddetti!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kadrosuna yeni bir sol kanat oyuncusu kazandırmak için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi için girişimlere başlamıştı. 25 yaşındaki Fas asıllı Norveçli kanat oyuncusuyla ilk olarak menajeri aracılığıyla temas kuran ve olumlu yanıt alan yönetim, İngiliz ekibiyle de masaya oturdu.

FARK 500 BİN EUROYA İNDİ

Tecrübeli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için Southampton'la görüşen ve Ada ekibinin yeşil ışık yakmasının ardından pazarlıklara başlayan yönetim, 1.5 milyon Euro'luk kiralama bedeli talebiyle karşılaşmıştı. Fanatik'in haberine göre geçen sezon İsviçre kulübü Basel'den 18 milyon euroya transfer edilen oyuncuyu daha düşük bir bedele kiralamayı isteyen Siyah- Beyazlılar, yapılan son görüşmelerin ardından fiyatı, 500 bin Euro'ya (3 milyon TL) kadar düşürmeyi başardı.

İSPANYA'DAN GELEN TEKLİFLERİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Kulüp adına görüşmeleri yürüten Futbol Direktörü Ali Naibi'nin, fiyatın 500 bin Euro'ya kadar inmesinin ardından transferi Başkan Fikret Orman'la görüşüp Mohamed Elyounoussi'yi Beşiktaş'a getirmesi bekleniyor. İspanyol ekipleri Celta Vigo ve Sevilla'nın da kadrosuna katmak için çalışmada bulunmasına rağmen Müslüman bir ülke olması sebebiyle Türkiye'de forma giymeyi seçen Elyounoussi, önceki gün Instagram hesabından kendisine, 'Come to Beşiktaş' mesajı gönderen bir taraftara, Siyah-Beyazlı emojiyle cevap verip kararını verdiğini göstermişti.