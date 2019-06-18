18.06.2019 21:56
Haberler» Güncel» Haber

Müslüman Kardeşler'den Ürdün'de Mursi için gıyabi cenaze namazı

Müslüman Kardeşler

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ürdün'de Müslüman Kardeşler ve İslami Eylem Cephesi Partisi tarafından yargılandığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Ürdün yetkilisi Hamza Mansour, yaptığı konuşmada Mursi'nin ölümünün Arap ve İslam dünyası için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Mursi'nin ülkesi için çok çabalamış olduğunu belirten Mansour, eski devlet başkanının Filistinlilerin özgürlüğü için de mücadele ettiğini hatırlattı. - AMMAN
Kaynak: İHA
Ürdün, Müslüman Kardeşler, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:32 Güney Afrika'da Mısır yönetimi protesto edildi
23:32 Araklı'daki sel
23:32 Trump ile Şi, ikili ticari ilişkileri görüştü
23:31 Irak'ta Kerkük için özel komisyon kuruldu
23:31 İMAMOĞLU OĞLUNUN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
23:30 Bilecik-Arifiye demiryolu hattı kapatıldı - BİLECİK
23:27 Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü öldü