24 Mart 2019, 15:01
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Müslüman Olan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles: Aldığım Karar Beni Huzura Kavuşturdu

Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu" açıklamasında bulundu.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ferman-Hilal Toprak çiftinin de arasında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiğinde Müslüman olan Amerikalı şarkıcı Della Miles da etkinliğin onur konukları arasında yer aldı.

YARDIM MELEĞİ OLARAK SAHNEYE DAVET EDİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, başarılı şarkıcı sahneye 'Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Gönüllü Kültür ve Yardım Meleği' olarak davet edildi. Miles, teşekkür etti ve ekledi: "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi."

"TÜRKÇE DERSİ ALIYORUM"

Miles, "Bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak isterim. Zaten şu an ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

KUR-AN'I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Della Miles'a törende eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından gönderilen ve İngilizce meal de barındıran Kuran-ı Kerim takdim edildi.

Sheraton Otel, Ataşehir, Magazin



YORUMLAR (8)
MESUT: Elhemdullilah ala dinilislam
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GS: Baktı iş bitmiş bir agaca tutunuyum dedı önceki yaptıkların
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27: Allah hidayetini daim eylesin
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DÜRBÜNLÜ: Tek Kekimeyle Harika Bir Karar...Kutluyorum..Keşke Bizim Artislerde Hidayete Erseler..Amin
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