Müslüman Olduğu Söylentileri Çıkan ABD'li Yıldız Lindsay Lohan'dan Derin Dekolteli Paylaşım

Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını sildikten sonra sadece "Aleykümselam" notunu bırakmasıyla din değiştirdiği konuşulan ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, dekolteli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

32 yaşındaki güzel oyuncu, New York'ta katıldığı bir davette çektiği kareyle takipçilerinin karşısına çıktı. Derin dekolteli kıyafetiyle aynaya bakarken görülen Lohan'ın bu karesi, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

TÜRKİYE'YE GELİP BAŞÖRTÜSÜ TAKMIŞTI

2016'da Suriyeli ailelere destek olmak için Türkiye'ye gelen Lohan başörtüsü takmıştı.