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Müslüman siyasetçi 'Bizi geri gönderemezsin' diye bağırarak Başkan Trump'ı protesto etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerel siyasetçi İbrahim Samirah Virginia eyaletinin ilk yasama oturumunun dört yüzyılıncı kutlamalarında bir konuşma yapan Donald Trump'ın sözünü keserek "Bizi geri gönderemezsin!" diye bağırdı.

31.07.2019 00:36 Müslüman siyasetçi 'Bizi geri gönderemezsin' diye bağırarak Başkan Trump'ı protesto etti
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Müslüman siyasetçi İbrahim Samirah Virginia eyaletinin ilk yasama meclisinin dört yüzyılıncı kutlamalarında bir konuşma yapan Donald Trump'ın sözünü keserek "Bizi geri gönderemezsin!" diye bağırdı. Amerikan başkanını protesto etmek için elinde "nefreti sınır dışı et" ve "yolsuz evine geri dön" yazılı dövizler taşıyan yerel siyasetçi alkışlar ve "Trump" sesleri eşliğinde salondan çıkartıldı.

Virgina eyaleti meclisinin Demokrat Partili üyesi Müslüman siyasetçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda protestosunu savunarak, "Hiç kimsenin ırkçılığı ve bağnazlığı kibar olma adına mazur görülmemesi adına bugün Jamestown'da Trump'ın konuşmasını kestim. Bu adam başkanlık makamı için uygunsuz ve demokrasi, temsiliyet ve ulusumuzun göçmenler tarihine ilişkin kutlamalara katılması da uygunsuz" diye yazdı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Virginia, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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