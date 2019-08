Müslümanlar Sevr Mağarası'na akın ediyor

Hazreti Muhammed (S.A.V) ve sadık arkadaşı Hazreti Ebubekir'in Medine-i Münevvere'ye hicret etmek üzere yola çıktıklarında sığındıkları Sevr Mağarası, her gün on binlerce hacı adayı tarafından ziyaret ediliyor. Hac vazifesini yerine getirmek üzere dünyanın dört bir tarafından Mekke-i Mükerreme'ye gelen yüz binlerce hacı adayı Mekke'nin en yüksek dağı ve Hicret esnasında Server-i Alem ile sadık arkadaşını saklayan mübarek Cebel-i Sevr'in (Sevr Dağı) zirvesindeki Sevr Mağarası'na ulaşmak için ter döküyor. Tamamına yakını taş basamaklı merdivenlerden yaklaşık iki saatte çıkılan dağa hacı adayları bir ibadet neşesi içinde tırmanıyor. Kıvrımlar halinde oluşan patika yoldan normal hızla bir buçuk saatte çıkılırken yaşlıların bu mesafeyi kat etmeleri ise iki buçuk saati bulabiliyor. Sıcağa yakalanmak istemeyen hacı adayları gece yarısından itibaren dağa tırmanmaya başlarken ziyaretini tamamlayan gruplar ise sabah namazını Sevr Dağı zirvesinde kılıp daha güneş doğmadan dönüşe geçiyor. Tırmanmanın güç olmasına rağmen hacı adayları Peygamber sevgisinin kendilerine güç vererek yolu kolaylaştırdığını söylüyor. Sevr Mağarası ziyaretini tamamlayıp zirveden inenler ise kan ter içerisinde tırmanan hacı adaylarını sürekli teşvik ederek şevkini artırıyor. Her inen hacı adayının tırmanışta olanlara "Yılmayın, gayret edin az bir yolunuz kaldı" diyerek cesaretlendiriyor. Çoğunluğu Türkiye, Afganistan, Pakistan, Türki cumhuriyetler ve dünyanın dört bir tarafından gelen yaşlısı genci tüm hacı adayları, kan ter içinde kalmalarına aldırış etmeden bu zorlu tırmanışı büyük bir huşu ile yaparak Sevr Dağı zirvesindeki kutlu mağaraya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

HACI ADAYLARI GÖZYAŞLARIYLA DUA EDİYOR 70-80 yaşındaki hacı adayları Mekke'nin en yüksek dağına tırmanarak Sevr Mağarası'na ulaşmaya çalışıyor. Nefesi daralanlar, yorulanlar ise yakında iseler buruk bir kalp ile dualarını yapıp geri dönerken, yarı yola kadar çıkabilen 80'lik dedeler, yolda dua ve tesbihatlarda bulunuyorlar. Dağın zirvesinde tek katlı ev büyüklüğünde bir kaya görünüyor. İçi kubbe gibi oyuk, ancak sürünerek veya eğilerek geçilebilen mağaraya girmek isteyen hacı adayları sabırla sıra bekliyor. Şu anda örümcekler görünmüyor ama kutlu zirve hala güvercin ağırlıyor. İlk bakışta küçücük bir mağara gibi görünen o mübarek mekana girmeleri nasip olanlar gözyaşı dökerek dua ediyor. Sevr Dağı'nın zirvesine serilen halı üzerinde dünyanın dört bir tarafından gelen hacı adaylarından oluşan cemaat, saf tutup kuşluk namazını eda ediyor. Namaz sonrası ellerini semaya doğrultan hacı adayları, Müslümanların hepsine ayrı ayrı dualar ediyor. Hacı adayları, Sevr Mağarası'nın bulunduğu zirveden Mekke şehrinin büyük bir bölümünü de seyrederken, Kabe-i Şerif'in bulunduğu bölge ise Harem'in yanına yapılan 111 katlı devasa binadan tespit edilebiliyor. Hazret-i Ebubekir Efendimizin göz bebeği Esma Binti Ebubekir Validemizin, müşriklerin kuşatmasını yararak Mekke'den buralara yemek ve su taşırken gösterdiği çabayı, zirveye çıkan hacı adayları daha iyi anlıyor. Etraftaki seyyarlar, ziyarete gelenlerin önemli anlarını ölümsüzleştirmeleri için kutlu mağara içinde 10 riyale şipşak fotoğraflarını çekiyor. Zirveye çıkarılıp süslenen deve ise hacı adaylarının büyük ilgisini çekiyor. Zirvedeki kayaların üstüne çıkan bazı hacı adayları dua ederken bazıları da Mekke manzarasında birbirlerinin fotoğraf ve görüntüsünü çekiyor.

