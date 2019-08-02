Haberler» Güncel» Haber

Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları" adlı söyleşi Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

02.08.2019 17:00 Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Müslümanlara zimmetli Kudüs toprakları" adlı söyleşi Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mavi Marmara'da yaralı kurtulan araştırmacı yazar Elazığlı Muharrem Güneş konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında, Mavi Marmara yolculuğunda yaşanan olaylar, Mescidi Aksa nerede, Müslümanlar için önemi, İsrail askerlerin Müslümanların üzerine yaptığı baskılar gibi hususlardan bahsetti. Programa sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program ilk olarak Marmara Bölge birincisi Mushaf Zeki Mog, Kur'an-ı kerim tilavetinin ardından şiirler, ilahiler okundu, toplantı, konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu. - BALIKESİR

Barış Manço, Balıkesir, Bandırma, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20   "Yangının çıkış nedeni araştırılıyor"
17:19   Yağmur suyu ile kavun-karpuz yetiştirildi
17:19   Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizin 'Selçuklu'da mutluyuz' demeleri için çalışıyoruz"
17:18   Bayramiç'ten Başkan Turgay Erdem'e ziyaret
17:18   Eymen, tabutunun üzerine konulan bayramlıklarıyla uğurlandı
17:18   Ambulans helikopter 14 günlük bebek için havalandı
17:18   ABD ile güvenli bölgeye yönelik müşterek çalışma