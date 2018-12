Müslümanların ve İnsanlığın İzzeti: Aliya İzetbegoviç

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneğinin Onursal Başkanı Yalçın Topçu , "Müslümanların ve insanlığın izzeti' diye rahmetle andığımız merhum cennetmekan Aliya İzetbegoviç insanlık tarihine derin izler bırakmış büyük bir lider, eşi ender bulunan düşünce ve fikir insanıdır" dedi.Uluslararası Aliya Düşünce Derneği tarafından Bursa 'nın İnegöl ilçesinde ahlak ve siyaset temalı panel düzenlendi. Siyasi partiler temsilcileri, STK yöneticileri ve çok sayıda davetlinin konuk olduğu programa telekonferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneğinin Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Müslümanların ve insanlığın izzeti' diye rahmetle andığımız merhum cennetmekan Aliya İzetbegoviç insanlık tarihine derin izler bırakmış büyük bir lider, eşi ender bulunan düşünce ve fikir insanıdır. Bilge lider Aliya İzetbegoviç sadece halkı için değil, tüm İslam alemine ve insanlığa sözleri, eserleri, mücadelesi, inanmışlığı, kararlılığı ve azmi ile Bosna 'da yaşanan en acımasız, en dengesiz savaşta bile bütün dünyaya insan olmayı öğretmiş bilge bir kişiliktir. İnsanlığın iftarı Aliya'nın bize emaneti olan Bosna ve Boşnak kardeşlerimiz ile gönlümüz ve kalbimiz birdir. Kıblemiz aynı, menzilimiz bellidir. Türk ile Boşnak ruh ikizi kardeştirler. Bosna kardeşlerimizin binlerce yıllık vatanı, Boşnaklar ise kalubelada ahitleştiğimiz kardeşlerimizdir. Biz Türkiye devleti ve milleti olarak her zaman ve her şartta gönlümüz, gözümüz, kalbimiz, dilimiz elimiz, canımız ve başımızla kardeşlerimizin ve Bosna'mızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.Uluslararası Aliya Derneği Başkanı Ahmet Sert ise derneklerinin ve faaliyetlerinin amaçlarına değinerek, "Bosna-Hersek'te ve Türkiye'de entelektüel seviyenin artmasına öncü şahsiyetlerin, özellikle Aliya İzetbegoviç'in düşünce ve mücadelesinden her alanda yararlanılmasına, özellikle ahlak ve siyasette örnek alınmasına çok fazla ihtiyacımız var. STK olarak sorumluluklarımızın fakında çalışmalarımız ile çıtamızı bu yıl daha yukarılara taşımayı hedeflemiş bulunmaktayız" diye belirtti.Program, katılımcıların konuşmaları, plaket takdimi ve "Bosna Trajedisi ve Aliya İzetbegovic resim sergisi açılışı ile sonlandırıldı. - ANKARA