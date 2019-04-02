Müşra Peker Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM PALANDÖKEN belediye başkan adayı olan Müşra Peker isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM PALANDÖKEN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Müşra Peker isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM PALANDÖKEN adayı Müşra Peker kimdir? BTP ERZURUM PALANDÖKEN adayı Müşra Peker yüzde kaç oy aldı?

Müşra Peker Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM PALANDÖKEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Müşra Peker PALANDÖKEN ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. PALANDÖKEN ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Müşra Peker adlı BTP adayı toplamda 139 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM PALANDÖKEN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.