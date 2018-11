Must'ta Yeni Nesil Eğlence: Afro House

Şehrin buluşma noktası MUST, eğlence trendlerine yön vermeye devam ediyor. Son yıllarda büyük ilgi gören ve müzikseverlerin yakından takip ettiği Güney Afrika kökenli müzik türü Afro House'un (Afrika House Müzik) Türkiye 'deki en iyi temsilcisi yetenekli müzisyen Özant Emir, 9 Kasım Cuma gecesi, ekibiyle birlikte setin başına geçecek. Kendine has vurmalı aletler ve nefes kesen ritmik melodilerle, son yıllarda tüm dünyada giderek popülerleşen müzik türü, tüm dünyada etki alanını her geçen gün daha genişletiyor. Gece hayatında da önemli rol oynayan bu müzik türü Ibıza, New York , Mykonos ve Amsterdam 'dan sonra İstanbul 'da da müzikseverler tarafından yakından takip ediliyor. Etnik müzikle harmanlanacak gecede, unutulmaz anlara tanıklık etmek istiyorsanız sakın kaçırmayın.Geceye özel kokteyllerGirişindeki zengin botanik bahçesi, şık lounge barı, fine dining ve mahzenli özel bölümüyle farklı tasarımları "mahalle barı" konseptiyle dünya mutfağından farklı lezzetler sunan MUST'da, bu geceye özel nefis kokteyller de servis edilecek.