Muşta 125 köy yolu ulaşıma kapandı -Drone görüntüsü

Drone destekli görüntüİş makinelarının çalışmasıRotatif operatörü Celal Tüver'in konuşması Muş
'ta 125 köye ulaşım sağlanamıyor
MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 125 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu ise 13 gündür açılamıyor.
Tipi nedeniyle kar kalınlığının 7 ila 8 metreye kadar ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, ilerlemekte güçlük çekiyor.