Mustafa Adıgüzel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Adıgüzel oldu. CHP adayı Mustafa Adıgüzel, Ordu büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ordu büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Adıgüzel ile ilgili seçim sonuçları ve Ordu büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Adıgüzel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ordu büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ordu aday yarışı ve Ordu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ordu Seçim Bilgileri

Ordu büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.174 olduğu belirlendi.

Ordu büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.174 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ordu büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,56 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ordu büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 581.656 olduğu belirlendi.

Ordu büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.683 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Adıgüzel, Ordu yarışında % 15,47 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mustafa Adıgüzel toplamda 73.444 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Adıgüzel Kimdir?

Ordu/ Gürgentepe - 1967, Ali, Hayriye.

Tıp Doktoru; Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini 1985'te bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Universitesi Eczacılık Fakültesinde devam etti. Tıp eğitimine 1987'de Cumhuriyet Universitesinde başlayarak 19 Mayıs Universitesinde 1993'te tamamladı. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini Trakya Universitesi Tıp Fakültesinde aldı.

Tokat, Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde hekimlik, Ordu Devlet Hastanesinde yöneticilik yaptı.

25. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi.

Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP Ordu büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.