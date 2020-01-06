Mustafa Ağırman peygamberlik öncesini anlattı

sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Hz. Muhammed'in peygamber olmadan önceki hayatını anlattığı sohbet programıyla Gebzelilerle bir araya geldi.



Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Hz. Muhammed(S.A.V.)'nin peygamber olmadan önceki hayatını anlattığı sohbet programıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Henüz peygamber olmadan herkese kendini hayran bıraktığını ve güvenini kazandığını ifade eden Mustafa Ağırman, "Peygamber efendimize peygamber olmadan önce Muhammedül Emin yani emin kişi lakabı takılmıştı. Onun yalan söylediğine kimse şahit olmamıştı. Peygamberliğini ilan ettiğinde de birçok insan ona bunun için direk güvenmiş ve hak yolunu seçmiştir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA