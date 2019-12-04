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Mustafa Alper Avcı: "Kupadaki en ciddi rakiple oynadık"

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, kupadaki en ciddi rakiple oynadıklarını söyledi.

04.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:23Mustafa Alper Avcı:
Hekimoğlu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, kupadaki en ciddi rakiple oynadıklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5 . Tur maçında sahalarında 1-0 kaybettikleri Medipol maçı sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'ndaki en ciddi rakiple karşılaştıklarını belirterek, "Kupa kura çekimi olduktan sonra kendi değerlendirmemizi şu şekilde yaptık. Medipol Başakşehir, ligde ve kupa maçlarında rotasyon yapabilen bir takım ve kupadaki en ciddi rakipti. Şansımıza Başakşehir ile eşleştik. Bugün saha ve hava şartlarına baktığımız zaman kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, pozisyonlara girdik. Atabilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Şansız bir duran toptan gol yedik. Ofsayt mı değil mi tartışıldı. Penaltı kaçırdık. Berabere bitmiş olsaydı daha iyi olurdu ama 1-0'lık skor da kötü bir skor değil. İkinci maçta şansımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Bizim başka bir sahamız yok"

Vakfıkebir İlçe Stadyumundaki saha şartlarıyla ilgili olarak ise Mustafa Alper Avcı, "Sezon başından beri biz bu sahada oynuyoruz 8 lig ve 2 kupa maçı oynadık. Bizim başka bir sahamız yok. Gönül isterdi ki biz Medipol Başakşehir ile saha şartları iyi olan bir stadyumda oynayalım ama bizim sahamız burası. Kulüp Başkanımız sayın Celil Hekimoğlu'nun bu konuda büyük gayretleri var. İkinci yarıya sahamızın yetiştirilmeye çalışılıyor. Bizim ikinci bir sahamız vardı da biz Vakfıkebir'de oynadık gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Mustafa Alper, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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