Mustafa Altunok Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM NARMAN belediye başkan adayı olan Mustafa Altunok isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM NARMAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Altunok isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM NARMAN adayı Mustafa Altunok kimdir? Bağımsız ERZURUM NARMAN adayı Mustafa Altunok yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Altunok Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM NARMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Altunok NARMAN ilçesinde % 1,61 oranında oy almıştır. NARMAN ilçesinde % 1,61 oranında oy olan Mustafa Altunok adlı Bağımsız adayı toplamda 126 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM NARMAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.