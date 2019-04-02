Mustafa Arli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM UZUNDERE belediye başkan adayı olan Mustafa Arli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM UZUNDERE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Arli isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM UZUNDERE adayı Mustafa Arli kimdir? Bağımsız ERZURUM UZUNDERE adayı Mustafa Arli yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Arli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM UZUNDERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Arli UZUNDERE ilçesinde % 2,34 oranında oy almıştır. UZUNDERE ilçesinde % 2,34 oranında oy olan Mustafa Arli adlı Bağımsız adayı toplamda 132 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM UZUNDERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.