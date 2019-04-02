Mustafa Aydoğdu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZİNCAN KEMAH belediye başkan adayı olan Mustafa Aydoğdu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZİNCAN KEMAH ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Aydoğdu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZİNCAN KEMAH adayı Mustafa Aydoğdu kimdir? BTP ERZİNCAN KEMAH adayı Mustafa Aydoğdu yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Aydoğdu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZİNCAN KEMAH belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Aydoğdu KEMAH ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. KEMAH ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Mustafa Aydoğdu adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

ERZİNCAN KEMAH ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.