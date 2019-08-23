Haberler» Spor» Haber

Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor'da

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

23.08.2019 16:37 Mustafa Aydoğdu, Sivas Belediyespor'da
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Diyarbekirspor'da forma giyen Ankaralı orta saha Mustafa Aydoğdu ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy'un ve yönetimin isteği, doğrultusunda transfer edilen tecrübeli oyuncu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi. Kariyerinde 236 maça çıkan Aydoğdu, 70 gol kaydetti.

Diğer yandan transferle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sivas Belediyespor'umuz Diyarbekirspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Aydoğdu ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze hoş geldin der, başarılar dileriz." - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aydoğdu, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:42   Taraftarlar bando eşliğinde maça davet edildi
17:42   Milli sporcularımız Boccia Avrupa Bölge Şampiyonasına hazır
17:41   Riyad Mahrez'in eşi, arabada çektiği videoyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
17:32   Ziraat türkiye kupası birinci tur programı açıklandı
17:22   Kaymaz, Artistik Cimnastik Milli Takım kampını ziyaret etti
17:10   2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu: Fransa: 3 - Bulgaristan: 2
17:10   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası