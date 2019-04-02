Mustafa Babacan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP Kırıkkale belediye başkan adayı Mustafa Babacan oldu. BBP adayı Mustafa Babacan, Kırıkkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırıkkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP Kırıkkale belediye başkan adayı Mustafa Babacan ile ilgili seçim sonuçları ve Kırıkkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP Kırıkkale belediye başkan adayı Mustafa Babacan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırıkkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırıkkale aday yarışı ve Kırıkkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırıkkale Seçim Bilgileri

Kırıkkale belediyesi için toplam sandık sayısının 409 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 409 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırıkkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırıkkale toplam seçmen sayısının ise 136.134 olduğu belirlendi.

Kırıkkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 112.123 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Babacan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP Kırıkkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Babacan, Kırıkkale yarışında % 1,49 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mustafa Babacan toplamda 1.616 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Babacan Kimdir?

1975 yılında Kırıkkale'de doğan Mustafa Babacan, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde yer alan Babacan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bulundu. Babacan, aynı zaman dilimi içerisinde kamu işletmelerinde çalıştı.

BBP Kırıkkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.