Mustafa Bahadır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA DATÇA belediye başkan adayı olan Mustafa Bahadır isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA DATÇA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mustafa Bahadır isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA DATÇA adayı Mustafa Bahadır kimdir? BTP MUĞLA DATÇA adayı Mustafa Bahadır yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Bahadır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA DATÇA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Bahadır DATÇA ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. DATÇA ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Mustafa Bahadır adlı BTP adayı toplamda 32 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA DATÇA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.