CHP Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı Mustafa Bahçeli Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Karaman Ermenek Belediye Başkan adayını belirledi. Karaman Ermenek Belediye Başkan adayı Mustafa Bahçeli oldu. Peki, Mustafa Bahçeli kimdir?

MUSTAFA BAHÇELİ KİMDİR?

Bahçeli, 1957 yılında Ermenek-Tepebaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Tepebaşı Köyünde, ortaokul ve liseyi Ermenek'te tamamladı. 1977 yılında Mersin Eğitim Enstitüsünden mezun oldu.1988 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi.

CEZAEVİNDE ÖĞRETMENLİK YAPTI

Belediye başkan adayı, 1977-1992 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmenliği yaptı. 1992 yılında Adalet Bakanlığı Ermenek Özel Tip Ceza İnfaz Kurumuna öğretmen olarak atandı ve 2006 yılında emekli oldu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve 2 çocuk sahibi Mustafa Bahçeli, 2007 yılından bu yana CHP Ermenek İlçe teşkilatına üye. 2015 yılı Ocak ayından, 10 Ekim 2018 tarihine kadar İlçe Başkanı olarak görev yapı. 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde Ermenek Belediye Başkanlığına aday olmak için görevinden istifa etti. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Karaman İli, Ermenek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.