04 Aralık 2018, 12:00
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Ünlü İş Adamı Mustafa Boydak'ın Eşine FETÖ'den 7,5 Yıl Hapis Cezası Verildi

Kayseri'de Boydak Holding'in eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak, FETÖ'nün yöneticisi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi Müjgan Boydak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan ve geçen 12 Temmuz'da 7,5 yıl hapis cezası alan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan açılan davanın dördüncü duruşması görüldü. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak ile avukatları hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla son kez hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelisi ev kadını Boydak, üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

SAVCI: ÖRGÜT İÇİNDE ABLA KONUMUNDA

Duruşma savcısı; bir önceki davada verdiği mütalaayı tekrarlayarak, FETÖ şüphelisi Müjgan Boydak'ın, mahkemede dinlenen 'Ali Dağı ve Yeşilırmak' kod adlı gizli tanıkların ifadeleri, örgüt içinde sorumluluk sahibi olan kişilerden olduğu ve 'abla' konumunda yer aldığı, örgüt içinde etkin olduğu, örgüt adına parasal yardımlar topladığı, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının Hacı ve Mustafa Boydak dahil kentte bulunan bazı FETÖ şüphelileri ile çakıştığı, örgüt içinde aktif rol aldığı, örgüt üyeleri ile irtibat halinde olup, gizliliğe riayet ettiği iddialarıyla 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Müjgan Boydak, "Savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Müjgan Boydak

HEYET, TUTUKSUZLUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mujgan Boydak'ı, 'Silahli terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Istinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına ve ceza kesinleşince kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

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04 Aralık 2018 Salı 12:00



YORUMLAR (4)
DEVLETCİ: af cıkınca beraat ... olay bu ... zaten bunlar ile ilgili duzenlemede anlasaşmadılar .... yoksa af coktan cıkmıstı . devlete işlenen sucları affedebilirlermiş .. bizde hakkımızı helal etmıyoruz . dinamitciler ve badem bıyıklı sozde reisci şakşakcılar yine harekete gecer . devlet bey olmasa ülke perişandı . yazık hepsine
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OGUZHAN: Binlerce insan cezaevinde tutuklu.istinaf ve yargıtay süreci cezaevindryken devam ediyor. Ama burada iş tam tersine işliyor. Ceza aldığı halde tüysüz istinaf ve yargıtay süreci bekleniyor.ayrımcılık var burda
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ZEYNEL YUREK: Himmet paralarıyla köşeyi dönmek nasılmış?Devlete kafa tutmak nasıl oluyor?
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  • BATUHAN URASOĞLU : Ula bu ülke akıllanmaz bu kadın şimdi deseki Allah beni affetsin serbestmi kaçak akp genel başkanı gibi
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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