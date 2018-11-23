Mustafa Bozbağ: "Fenerbahçe ile Oynamak Hoş Bir Şey"

Giresun şehri ve Giresunspor için bu durumun güzel bir gelişme olduğunu ifade eden Bozbağ, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe ile tekrar İstanbul 'da seyircimizin önünde maç oynamak, Giresun'da misafir etmek bizim için çok ambiyanslı ve hoş bir şey. İnşallah maçlar da güzel geçer, futbolcular da biliyorsunuz bu maçlara daha fazla odaklanıyorlar." dedi.

Bozbağ, Giresunspor'un geçirdiği zor günlerde Fenerbahçe ile oynayacakları maçların moral olacağını dile getirerek, karşılaşmaların her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.