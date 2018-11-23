23 Kasım 2018, 19:22
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Mustafa Bozbağ: "Fenerbahçe ile Oynamak Hoş Bir Şey"

Mustafa Bozbağ: "Fenerbahçe ile Oynamak Hoş Bir Şey"

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, eşleşmenin kendileri için memnun edici olduğunu belirtti.

Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dört yılda üçüncü kez  Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştiklerini söyledi.
Giresun şehri ve Giresunspor için bu durumun güzel bir gelişme  olduğunu ifade eden Bozbağ, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir  tanesi. Fenerbahçe ile tekrar İstanbul'da seyircimizin önünde maç oynamak,  Giresun'da misafir etmek bizim için çok ambiyanslı ve hoş bir şey. İnşallah  maçlar da güzel geçer, futbolcular da biliyorsunuz bu maçlara daha fazla  odaklanıyorlar." dedi.
Bozbağ, Giresunspor'un geçirdiği zor günlerde Fenerbahçe ile  oynayacakları maçların moral olacağını dile getirerek, karşılaşmaların her iki  taraf için de hayırlı olmasını diledi.

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