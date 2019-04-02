Mustafa Bozbey Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey oldu. CHP adayı Mustafa Bozbey, Bursa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bursa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey ile ilgili seçim sonuçları ve Bursa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bursa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bursa aday yarışı ve Bursa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bursa Seçim Bilgileri

Bursa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bursa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bursa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Bozbey, Bursa yarışında % 46,99 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mustafa Bozbey toplamda 850.776 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Bozbey Kimdir?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Universitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak 'İnşaat Yüksek Mühendisi' olarak mezun oldu. Bozbey 1999 yılından beri Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bozbey, evli ve bir çocuk babasıdır.

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