Mustafa Çamoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN KOÇARLI belediye başkan adayı olan Mustafa Çamoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KOÇARLI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Çamoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN KOÇARLI adayı Mustafa Çamoğlu kimdir? BTP AYDIN KOÇARLI adayı Mustafa Çamoğlu yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Çamoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN KOÇARLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Çamoğlu KOÇARLI ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. KOÇARLI ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Mustafa Çamoğlu adlı BTP adayı toplamda 12 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KOÇARLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.