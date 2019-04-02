Mustafa Canlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Mustafa Canlı oldu. İyi Parti adayı Mustafa Canlı, Gümüşhane belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gümüşhane belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Mustafa Canlı ile ilgili seçim sonuçları ve Gümüşhane belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Mustafa Canlı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gümüşhane belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gümüşhane aday yarışı ve Gümüşhane seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gümüşhane Seçim Bilgileri

Gümüşhane belediyesi için toplam sandık sayısının 85 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi için açılan sandık sayısının ise 85 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gümüşhane belediyesi için katılım oranının ise % 80,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gümüşhane toplam seçmen sayısının ise 23.948 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.385 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Mustafa Canlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Gümüşhane belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Canlı, Gümüşhane yarışında % 11,47 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mustafa Canlı toplamda 2.142 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Canlı Kimdir?

Gümüşhane merkez Yukarı Alıçlı Köyünde doğdu. İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane de tamamladı.1978 yılında Karadeniz Teknik Universitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı. 1983 yılında Elektrik Mühendisi unvanı ile mezun oldu.

1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğünde Elektrik Mühendisi olarak kamu görevine başladı.1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar başarı ile sürdürdü.1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı. Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi.

Çorum Spor Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığını yaptı. Tedaş Çorum gücü Spor Kulübünü kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Yöneticilik görevini sürdürdüğü yıllarda işletmecilik lisans eğitimi aldı. 18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. 1999-2004 yılları arası Gümüşhane spor klüp Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan seçimlerinde üçüncü kez tekrar Milliyetçi Hareket Partisinden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası, İngilizce bilmektedir.

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