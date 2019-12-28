Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Yerli otomobil tanıtımı dünya genelinde büyük ses getirirken, ünlü isimler de yerli otomobil ile ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptı.

"ÖN SİPARİŞ AÇILSIN, SIRADAYIZ"

Ünlü Şarkıcı Mustafa Ceceli, Instagram hesabından yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. Cecei paylaşımında, "Ön sipariş açılsın, sıradayız. Muhteşem görünüyor. Made in Türkiye. Bize de bu yakışır" dedi.

MURAT KEKİLLİ, YERLİ OTOMOBİLE ŞARKI YAZDI

Öte yandan, şarkıcı Murat Kekilli, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı yazdığı şarkıyı, "Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz.Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum" notuyla paylaştı.