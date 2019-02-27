Mustafa Ceceli'nin Eşi Selin İmer'den İtiraf: Ben Çok Karışırım

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin daha evli iken birliktelik yaşamaya başladığı iddia edilen ve daha sonra nikah masasına oturduğu Selin İmer ile Gecce Mekan Ödül Töreni'nde görüntülendi. Görüntülenme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan çifte sorulan "Birbirinizin kıyafetlerine karışıyor musunuz?" sorusuna Selin İmer, "Ben çok karışırım" yanıtını verdi.

"GERÇEKTEN ÇOK KARIŞIRIM, KOL DÜĞMESİNE KADAR"

Muhabirlerin, "Birbirinizin kıyafetlerine karışıyor musunuz?" sorusuna Selin İmer, "Ben gerçekten çok karışırım, kol düğmesine kadar ama ben de müzik ile ilgili bir şey yapsam Mustafa da bana karışır" dedi. Şaşırtıcı itirafı sonrası Mustafa Ceceli, "Selin'in sesi aslında çok güzel evde şarkı söylüyor. Ben çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.