Mustafa Çelikoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA EĞİRDİR belediye başkan adayı olan Mustafa Çelikoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA EĞİRDİR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mustafa Çelikoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA EĞİRDİR adayı Mustafa Çelikoğlu kimdir? BTP ISPARTA EĞİRDİR adayı Mustafa Çelikoğlu yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Çelikoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA EĞİRDİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Çelikoğlu EĞİRDİR ilçesinde % 0,66 oranında oy almıştır. EĞİRDİR ilçesinde % 0,66 oranında oy olan Mustafa Çelikoğlu adlı BTP adayı toplamda 69 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA EĞİRDİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.