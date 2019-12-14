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Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:00Mustafa Cengiz, AA'nın

Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Cengiz; , yaşam ve kategorilerinde oy kullandı.

Mustafa Cengiz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'e ait "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl imzası taşıyan "Bilim ve barış kıtası" fotoğrafını seçti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

Kaynak: AA

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