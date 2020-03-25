Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak’ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp 2. başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'la birlikte oğulları Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

"ŞU AN KARANTİNADA"

Hikmet Albayrak'ın karantinada olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisinde doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyordu" ifadelerini kullandı.