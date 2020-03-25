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Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından oğulları Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

25.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:43

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp 2. başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'la birlikte oğulları Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

"ŞU AN KARANTİNADA"

Hikmet Albayrak'ın karantinada olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisinde doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
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Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak’ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

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Süper Lİg Ekiğlerinden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

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Yorumlar (7)
UĞUR:ülkemizde ne kadar kötü kalpli vicdansız merhametsiz kişiler varmış insan değilsiniz kötü yorum yapanlar , insanlıktan nasibinizi almamışsınız , yazık aldığınız nefese
Cevap Yaz 0 0
VAZİYET BU:Kim bilir kimlerin ahını aldı yanlızca kendisi değil ailesie bedelini ödüyor, ne demişler;Ne oldum değil ne olucam demelisin.
Cevap Yaz 2 1
MEMLEKETİM:Pozitif haberlerini degil. Bunlarin bogulma haberlerini verin.
Cevap Yaz 10 7
YORUMSUZ:Sanırım, siz onlardan önce boğulmuşsunuz. Hem de insafsızlık, vicdansızlık ve utanmazlık bataklığında. . .
4 7
BAHA:ayıp ya..
4 1
BİRİKEDİMİ7:bunlara bişey olmaz zengin özel hastanede profosörler bakar garibimde çile bülbülüm çile
Cevap Yaz 3 9
İNSAN:insan olmayi ögren
6 4

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