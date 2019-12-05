Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır

Fatih Altaylı Habertürk'te "Allah da sizi güldürsün" başlığıyla yayımlanan bügünkü yazısında, Galatasay Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Burak Yılmaz'ın arabalarına taktırdığı çakar lambasını gündeme getirmesine yer verdi.

Altaylı, Cengiz'in kendisine yönelik olarak, "Ailem, sürücüm, korumam, şahsım ve araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın" ifadelerini kullandığını belirtti.

Fatih Altaylı'nın yazısında Mustafa Cengiz'le ilgili olan bölüm şu şekilde;

"Burak Yılmaz'ın kullandığı otomobilde kanunen yasaklı çakar kullandığını televizyonda açıklamış, bu köşede de yazarak gündeme getirmiş ve İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama beklediğimizi yazmıştık" hatırlatmasıyla başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

"Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Burak Yılmaz'ın otomobiline taktırmış olduğu çakar lambaların yasal olmadığını ve gerekli işlemin yapıldığını açıkladı. Aynı yazının sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili olarak bir okurun yaptığı ihbarı ve sosyal medyada yer alan görüntüleri de anmış ve 'Burak Yılmaz'ın yasa dışı çakar kullanma hakkı yok ise, Mustafa Cengiz'in de yoktur' demiştik.

"AİLEME SALDIRI OLURSA DOĞRUDAN SORUMLULARDANSIN"

"Bu konuda açıklama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'den geldi. Başkan Cengiz şöyle diyor:

Bu video yeri düzenleme öncesi çekilmiş bir videodur.Yeni düzenlemeye göre sadece 29 makam çakar kullanabilecektir. Ben İçişleri Bakanlığı kararı ile koruma altında olduğumdan üst çakar lamba kullanabiliyorum. Düzenlemeden sonra bu hak verildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesinde yer alan hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk kuvvetlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesindeki sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı sistem bulundurulabilecek. Bizim aracımızda da artık bu var"

Cengiz bana da "Ailem, sürücüm, korumam, şahsım ve araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın" dedi.

"ÇOK KOLAY BİR İŞLEM"

Sayın Başkan, Mülkiyelisiniz. Kanun kitap bildiğinizi söylersiniz. Ama ben yine de hatırlatayım. Aracınızın plakasının sosyal medyada yayınlanmış olmasından dolayı bir tehlike zannına kapıldı iseniz çözümü çok basit. Resmi Gazete'nin 7 Mayıs 2010 günü yayınlanan nüshasında Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yayınlandı. Şöyle diyor:

Aracın tescil plaka numarası, can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde mülki amirin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarası ile değiştirilebilir.' Buna göre eğer güvenliğinizi tehlikede görüyorsanız hemen değiştirebilirsiniz. Çok kolay bir işlem."