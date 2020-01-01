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Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı istemiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımda görmek istediği Arda Turan'ı Başkan Mustafa Cengiz istemiyor. İki isim, önümüzdeki hafta Arda'nın transferi için bir araya gelecek.

01.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:30

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Turan, 'a dönmek için gün sayıyor. Ancak yıldız futbolcunun Sarı-kırmızılı kulüpte kriz çıkardığı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in Arda nedeniyle gerilim yaşadığı belirlendi. Alınan bilgilere göre tecrübeli yıldız, Fatih Terim'le görüşerek Galatasaray'a dönüşü konusunda anlaştı. Ancak Cengiz'in bu gelişmeden habersiz olduğu öğrenildi.

BİR ARAYA GELECEKLER

Başkan Cengiz'in hem kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmesine sinirlendiği hem de Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Terim ve Cengiz'in bir araya gelerek ara transfer çalışmalarını masaya yatırması bekleniyor. Bu görüşmede Arda Turan'ın durumu da görüşülecek.

FATİH TERİM ONAYI VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim elini öpen Arda'nın Galatasaray'a dönüşüne onay verdi. Ancak bu kez de yönetimle arasında kriz çıktı. Bedelsiz olarak Galatasaray'a gelecek olan Arda Turan boş mukaveleye imza atacak.

(Takvim)

Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı istemiyor!

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (1)
AD: Zaten alirsanız ben yokum Arda varsa 1 maci bile izlemem Terim akilli ol sabrimizi taşirma
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