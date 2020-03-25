Mustafa Cengiz: "Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok. Test sonuçlarını bekliyoruz"
Mustafa Cengiz: "Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok. Test sonuçlarını bekliyoruz"
25.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:42
Mustafa Cengiz: "Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok. Test sonuçlarını bekliyoruz" - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: Mustafa Cengiz, Spor