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Mustafa Cengiz: Bir toplumun gelişmesi, kadının gelişmesine eşdeğerdir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Kadına Yönelik Şiddeti Nasıl Önleriz' adlı panelde açıklamalarda bulundu.

12.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:26
Mustafa Cengiz: Bir toplumun gelişmesi, kadının gelişmesine eşdeğerdir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Kadına Yönelik Şiddeti Nasıl Önleriz' adlı panelde açıklamalarda bulundu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Kadına Yönelik Şiddeti Nasıl Önleriz' paneline Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra Avukat Handan İlağa ve Uzm. Ecz. Belkis Ünver katıldı.

Kadınların gelişmesinin toplumun gelişmesine eş değer olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Kadınlar bizim herşeyimiz. Kadının olmadığı hiçbir yerde olumlu bir şey çıkmaz, çok zordur. Bir toplumun gelişmesi kadının gelişmesine eş değerdir. Kadın ne kadar gelişmişse, ne kadar eğitimliyse, bütün dallarda sadece sporda, siyasette değil iş hayatında yer alıyorsa orada gelişme vardır. Bütün gelişmiş toplumlara baktığımızda bu parametreyi görürüz. Bütün geri kalmış toplumlara bakın bunun tam tersini görürsünüz. Bunun tersiyle de birlikte kadına şiddeti görürsünüz. Çocuk bütün güzel huyları anneden alır. Cesareti, eğitimi anneden alır. Bizim Türk toplumunda sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte kadının hayrına bir iş oluştu. Kadına yapılan şiddetin yansımasına ve ses bulmasına neden oluyor. Kadına şiddetten yapılırken medyanın bir ucunda olan insanlar düşünmek zorunda kalıyor. Sosyal medyanın ve medyanın bu anlamda olumlu katkısı olur. Sosyal medya bu anlamda mtühiş bir görev yapıyor. Kadına şiddet yapanı teşhir ediyor. Çok şiddetli yasal önlem alınmalı çünkü kadın narindir. Kadın fiziki anlamda erkekle yarışamaz, sportif anlamda her anlamda yarışır. Bu zihniyeti topluma yerleştirmemiz gerekir. Eğitim bu işin başı. Eğitim ile birlikte sert önlemler almak gerekiyor. Kadının önünü keserseniz toplumun önünü kesersiniz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Cengiz'in açıklamaları

Genel detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Galatasaray, Spor

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