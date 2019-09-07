Mustafa cengiz: bütün şer odaklarına rağmen galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir

"Ellerinden ne gelirse ardına koymasınlar"

"Mayısta her zaman olduğu gibi inşallah şampiyonluk ipini yine göğüsleyeceğiz"

"Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur"

"İşten hiç anlamayanların ikna olabileceği bir açıklamadır"

"Planlı bir hareketimiz yok"

"Bu süreçte mutlaka aklı selim galip gelecektir"

"Cezalar bizi yıldıramaz"

İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden ne gelirse ardına koymasınlar" dedi.

Galatasaraylı eski milli futbolcu ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Sekreteri Öner Kılıç'ın eşi Hale Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Levent Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, çok dolu olduğunu belirterek, "Ülkemizde maalesef belli bir tevazu ve edep içinde konuşulunca sizin mesajlarınız gereken etkiyi vermediği gibi istenen etkiyi de yapamıyor. Algılanması zayıf oluyor. Galatasaray'a, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden ne gelirse ardına koymasınlar. Bizim kimi ve kimleri kast ettiğimiz çok açık" dedi.

"HOCAMIZIN VERDİĞİ TEPKİ DEMOKRATİK"

Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in aldığı ceza ile ilgili ise, "Bu yarış içinde dün TFF'nin elimize ulaşan gerekçeli kararında, hocamızın demokratik doğal tepkisini maalesef sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmasını da hayret ile karşıladık. Oysa hocamızın verdiği tepki demokratik, belli bir kişi ve kurumu hedef almayan genel Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere karşı tepkidir. Biz Galatasaray'a karşı organize ya da deorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, mayısta her zaman olduğu gibi inşallah şampiyonluk ipini yine göğüsleyeceğiz. Galatasaray olarak bu yürüyüş ve duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslan'ın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur gider. Galatasaray demokratik haklarını her zaman yerine getirecektir" diye konuştu.

"İŞTEN HİÇ ANLAMAYANLARIN İKNA OLABİLECEĞİ BİR AÇIKLAMADIR"

"Dünkü 19.05 açıklaması bizim kutsiyetlerimizden biridir" diyen başkan Cengiz, "Kuruluş tarihimiz, kuruluş başkanımız, kurucu lisemizde bizim kutsiyetimizdir. Ancak yayınlanan açıklama bize göre bu işten hiç anlamayanların ikna olabileceği bir açıklamadır, yetersizdir. Biz federasyondan gerekli adımların atılmasını şiddetle bekliyoruz. Hakimler sadece Berlin'de değil, İstanbul'da da, Ankara'da da var. Mayıslar bizim, şer odakları ellerinden geleni ardına koymasınlar. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünü, 5'inci şampiyonluğa yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.

"PLANLI BİR HAREKETİMİZ YOK"

Fatih Terim ile önceden planlanmış hiçbir şey yapmadıklarına dikkat çeken Mustafa Cengiz, "Tepki doğaldı. Bizim senkronize, planlı bir hareketimiz yok. Nasıl taraftarımız doğal tepkiler veriyorsa, hocamız da, ben de, yönetimimiz de doğal tepkiler veriyoruz. Biz kesinlikle planın parçası değiliz. Bu armaya gönül vermiş milyonlarca insanın temsilcisiyiz. Hocamız da bunun icracısı ve çok da güzel icra ediyor. Hocamıza da sevgi ve saygılarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

"BU SÜREÇTE MUTLAKA AKLI SELİM GALİP GELECEKTİR"

Hukuksal sürecin devam ettiğini vurgulayan Cengiz, "Ben daha önceki konuşmamda da söyledim. Bu süreçte mutlaka aklı selim galip gelecektir. Aklı selim yoksa bile Galatasaray, aslan gibi yürüyüşüne, bariyerleri parçalaya parçalaya devam edecektir" diye konuştu.

"CEZALAR BİZİ YILDIRAMAZ"

"Ben de 150 gün ceza aldım, kimse söylemiyor. Benimki sayılmıyor demek ki" diyen başkan Mustafa Cengiz, "Bakın dikkat edin yardımcı hocamıza da ceza verildi. 19 bin 500 gibi anlamlı bir rakamla ceza verdiler. Cezalar bizi yıldıramaz. Cezalar bizi daha da bütünleştirir, kenetlendirir, bir araya getirir. Lütfen bu kötü yolları bıraksınlar. İsterlerse devam etsinler. Biz yolumuzdan asla vazgeçmeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mustafa Cengiz'in açıklamaları